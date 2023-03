Toronto, 14. März 2023 / IRW-Press / FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet – hat heute bekannt gegeben, dass es den Dienstleistungsvertrag mit der Firma ShareIntel-Shareholder Intelligence Services, LLC (www.shareintel.com) („ShareIntel“) verlängert hat. Die Firma soll das Unternehmen bei den laufenden Ermittlungen in Zusammenhang mit vermutlich ungedeckten Leerverkäufen von Stammaktien des Unternehmens unterstützen.

Bei ungedeckten Leerverkäufen, einer Form der Marktmanipulation, handelt es sich um die illegale Praxis des Leerverkaufs von Aktien, deren Existenz nicht bestätigt wurde. Durch ungedeckte Leerverkäufe werden künstliche Aktien geschaffen, die in der Kapitalstruktur eines Unternehmens gar nicht vorhanden sind.

Die Unternehmensführung hat in den vergangenen Jahren mehrmals Anfragen von besorgten Aktionären erhalten, die eine Erklärung für die Diskrepanz zwischen den Kauf- und Verkaufszahlen der HUGE-Aktien durch verschiedene Banken und Broker-Dealer wollten. Das Führungsteam des Unternehmens analysiert und sondiert gemeinsam mit seinen Beratern und Auftragnehmern schon seit über einem Jahr Tag für Tag das entsprechende Datenmaterial, einschließlich der Daten von Broker-Dealern, Clearing-Firmen und der Verwaltung von Aktionärspositionen. In Anbetracht der Datenauswertung hat die Geschäftsführung des Unternehmens zumindest in den letzten 12 Monaten mehrfach Anfragen an Broker-Dealer versendet und darin auf ein Ungleichgewicht in der Handelsaktivität hingewiesen, worauf die Geschäftsführung entweder gar keine Rückmeldung oder eine nur sehr allgemein gehaltene, unbefriedigende Antwort erhalten hat. Bis heute liegt dem Unternehmen keine zufriedenstellende Antwort auf die Anfragen seiner Aktionäre bezüglich der Diskrepanzen zwischen dem Kauf und Verkauf von HUGE-Aktien vor.