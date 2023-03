United Lithium nimmt Cathy Fitzgerald in Board of Directors auf und ernennt Andrew Bowering und Victor Cantore zu Strategic Advisors

14. März 2023 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0ULA) („ULTH“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Cathy Fitzgerald in das Board of Directors aufgenommen und Andrew Bowering sowie Victor Cantore zu Strategic Advisors ernannt wurden.

Frau Fitzgerald wurde mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens aufgenommen. Sie ersetzt Faizaan Lalani, der als Director des Unternehmens zurückgetreten ist, jedoch weiterhin in seiner Führungsrolle als Chief Financial Officer tätig sein wird. Das Board of Directors dankt Herrn Lalani für seine Dienste für das Unternehmen als Board-Mitglied.

Herr Bowering und Herr Cantore werden sowohl das Management als auch das Board des Unternehmens strategisch beraten. Herr Bowering ist Founder und Executive Chairman von American Lithium, einem an der NASDAQ notierten Lithiumerschließungsunternehmen mit mehreren Aktiva. Er war auch Founder und Director von Millennial Lithium, das im Jahr 2022 für 491 Millionen CAD von Lithium Americas Corp. übernommen wurde. Herr Cantore war Founder und Teil jenes Managementteams, das das Hartgestein-Lithium-Projekt Whabouchi in Quebec erschloss.

Scott Eldridge, CEO des Unternehmens, sagte: „Herr Bowering, Herr Cantore und Frau Fitzgerald bringen eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Unternehmensfinanzierung, Technik sowie „M&A“ in unser Team ein. Wir freuen uns auf ihre Beiträge, wenn wir unser diversifiziertes Hartgestein-Lithium-Portfolio weiterentwickeln und den Wert für unsere Aktionäre steigern.“

Cathy Fitzgerald, Independent Director

Frau Fitzgerald ist Geologin und kann in der Rohstoffbranche eine Erfahrung von 20 Jahren in technischen und leitenden Positionen vorweisen. Der Schwerpunkt der Karriere von Frau Fitzgerald liegt auf der strategischen Planung und Leitung von technischen Arbeitsprogrammen in Zusammenhang mit der Exploration bis hin zur Ressourcenerschließung innerhalb eines breiten Spektrums an Rohstoff- und Lagerstättenarten. Frau Fitzgerald fungierte zuletzt als Director, Resource Evaluation von Ivanhoe Electric (vormals High Power Exploration) und ist zurzeit als Vice President Exploration and Resource Development von Apollo Silver Corp. tätig. Frau Fitzgerald erwarb ihr B.Sc.-Diplom an der Carleton University und ihr M.Sc.-Diplom an der University of Victoria, beide mit Schwerpunkt Geochemie, und ist als Professional Geoscientist (P.Geo.) in British Columbia registriert.