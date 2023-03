HENNESSY X.O ENTHÜLLT KOLLABORATION MIT KIM JONES

Erstmals für die Maison, verwandelt der gefeierte Modedesigner Couture und Cognac in eine Kollektion mit Sneaker, Masterpiece Dekanter und limitierter Edition des Hennessy X.O

„Wir sind sehr glücklich, gemeinsam mit einem der renommiertesten Designer unserer Zeit, Kim Jones, auf eine neue Odyssee zu gehen," sagt Laurent Boillot, CEO von Hennessy. „Inspiriert von der symbolreichen Identität von Hennessy X.O, hat Kim Jones eine Kollektion entwickelt, die heute und künftig stilprägend sein wird."

Für Hennessy X.O würdigt Kim Jones die Cognac-Herstellung und die Couture, zwei Disziplinen, die Verständnis für Wissenschaft und Natur erfordern, ebenso die Handwerkskunst und das Savoir-Faire. Er folgt damit einer Reihe großen Meistern, die im Lauf der Jahre beitrugen, die kulturelle Bedeutung von Hennessy X.O zu festigen, darunter Frank Gehry, Cai Guo-Qiang und Ridley Scott.

„Das reiche Erbe von Hennessy fasziniert mich: ein bekannter Name, wo seit hunderten Jahren Kunsthandwerker diesen besonderen Cognac herstellen," sagt Kim Jones. „Das Geschichtenerzählen ist für mich sehr wichtig – egal, ob ich etwas entwerfe oder mit jemanden zusammenarbeite: Ich möchte, dass mit meinen Arbeiten Leute etwas lernen oder inspiriert werden, durch die Geschichten, die meine Designs erzählen."

HNY LOW VON KIM JONES: EIN EINZIGARTIGES LIMITIERTES FASHION PIECE

Designed von Kim Jones und in einer LVMH-eigenen Schuhmanufaktur in Italien gefertigt, ist der limitierte HNY Low by Kim Jones Sneaker von frühen Basketballschuhen inspiriert. Er ist aus cognacfarbigen Nubukledern gefertigt. Ein Material, das mit der Zeit Patina ansetzt und eine farbliche Verbindung zu den kostbaren Eaux-de-Vies herstellt. Im Kontrast zur klassischen Oberseite zeigt die technische Sohle gleichfarbig Cognac-Reben und das Hennessy X.O x Kim Jones Logo. Die Fersenseite ziert diskret die Initialen KJ und das Hennessy Bras Armé Emblem.