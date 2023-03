FirstElement Fuel geht Partnerschaft mit Hyundai Motor bei der Wasserstoffbetankung von Elektro-Lkws der Klasse 8 mit Brennstoffzellenantrieb ein, die über 25.000 km ohne Emissionsausstoß fahren

Zur Unterstützung des Pilotprogramms von Hyundai Motor wurde an der einzigartigen mobilen Hochleistungstankstelle von FirstElement Fuel und an bestehenden Tankstellen des Einzelhandels getankt.

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Wasserstoffbetankung, und die Hyundai Motor Company, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen der Klasse 8 mit Brennstoffzellenantrieb, haben sich zusammengeschlossen, um schwere XCIENT Fuel Cell-LKWs von Hyundai Motor in Kalifornien zu betanken und zu testen. Im Rahmen dieser Partnerschaft nutzt FirstElement Fuel sein True Zero-Netzwerk von Wasserstofftankstellen, um drei XCIENT-Brennstoffzellen-Protoypen mit einem Fülldruck von 700 bar zu betanken. Darüber hinaus setzt FirstElement Fuel seine erste mobile Hochleistungstankstelle ein, die in Zusammenarbeit zwischen FirstElement Fuel, Taylor-Wharton und Nikkiso entwickelt wurde. Die mobile Betankungsanlage, die eine hohe Tankkapazität von 125 Kilogramm pro Stunde bietet, wird ebenfalls zur Unterstützung von Pilotprogrammen für mehrere andere Heavy Duty FCEV OEMs eingesetzt.