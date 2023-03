Vuse ist davon überzeugt, dass jedes Viertel, jede Straße und jede Ecke in jeder Stadt eine Geschichte und ein Talent hat, das die kreative Szene antreibt. Wir gehen also direkt an die Quelle und lüften den Vorhang der modernen, urbanen Kultur in fünf Ländern weltweit. Wir entdecken unbesungene Talente, die im Mittelpunkt ihrer lokalen Gemeinschaften stehen, und schaffen eine Plattform für sie, damit sie in ihren einzigartigen Stadtlandschaften Gehör finden.

Aufbauend auf einem jahrzehntelangen Vermächtnis der Unterstützung kreativer Talente und der Förderung von Kreativität, arbeitet Vuse mit DJane Anfisa Letyago als globale Markenbotschafterin und dem legendären Album-Cover-Künstler Brian Cannon zusammen. In ihrer neuen Rolle wird Anfisa mit Vuse zusammenarbeiten, um lokale Musiktalente durch das Street Covers-Programm zu fördern und die Vuse Driven by Change-Initiative zu unterstützen, die unterrepräsentierten Künstlern auf der ganzen Welt unvergleichliche Chancen in der Elite-Welt des Motorsports bietet.

Im Laufe des Jahres werden Anfisa und Brian das Vereinigte Königreich, Spanien, Dubai, Kolumbien und Südafrika besuchen, um in die lokalen Musik- und Kunstszenen einzutauchen und die ausgewählten Talente zu treffen, die im Mittelpunkt dieser Szenen stehen. Zusammen erforschen sie die Rolle der Straße in der Kultur dieser Gemeinschaften und den Einfluss, den sie auf den kreativen Prozess hat, indem sie die reiche Geschichte zwischen Musik und Kunst aufdecken - wo die wahre kreative Alchemie stattfindet.

Die Musik- und Kunsttalente werden das ganze Jahr über eng zusammenarbeiten und ihre Stile und Geschichten miteinander verweben, um Musik zu entwickeln, die ihre kreative Entdeckungsreise repräsentiert, und um ein Cover zu gestalten, das die Tracks zum Leben erweckt und das über physische und digitale Kanäle genutzt wird. Das Ergebnis: Die Städte beeinflussen die Musik, die Musik inspiriert die Kunst, und die Talente, die bereits in ihren lokalen Gemeinschaften auf Resonanz stoßen, werden an die Spitze der globalen Kultur katapultiert.