Sterbefallzahlen im Februar 2023 mit +2 % im Bereich des mittleren Wertes der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im Februar 2023 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 82 862 Menschen gestorben. Diese Zahl

liegt im Bereich des mittleren Wertes (Median) der Jahre 2019 bis 2022 für

diesen Monat (+ 2 %). Zum Jahresende 2022 hatten die Sterbefallzahlen noch

deutlich über dem mittleren Wert der vier Vorjahre gelegen. Bis Mitte Februar

hat sich das Sterbegeschehen schrittweise normalisiert. Zum Monatswechsel

Februar/März 2023 in den Kalenderwochen 8 und 9 (vom 20. Februar bis 5. März)

lagen die Zahlen dann wieder jeweils 6 % über den entsprechenden

Vergleichswerten aus den Vorjahren.



COVID-19-Todesfallzahlen seit Jahresbeginn deutlich gesunken





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 7. Kalenderwoche 2023 (13. bis 19. Februar) möglich. BeimRKI wurden bislang 389 COVID-19-Todesfälle mit Sterbedatum in dieser Wochegemeldet - 75 Fälle mehr als in der Vorwoche. Die gesamten Sterbefallzahlenlagen zeitgleich um 480 Fälle oder 2 % über dem mittleren Wert der vierVorjahre. In den letzten beiden Kalenderwochen des Vorjahres gab es noch jeweilsmehr als 1 000 COVID-19-Todesfälle. Im Vergleich hierzu sind dieCOVID-19-Todesfallzahlen seit Jahresbeginn 2023 deutlich zurückgegangen.Sterbefallzahlen im Februar in den meisten europäischen Ländern unauffälligDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnungunvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzeptseuropaweit vergleichend ein. Eine moderate Übersterblichkeit ("moderate excess")wurde im Laufe des Monats Februar in einigen südeuropäischen Ländern (Italien,Portugal, Spanien) festgestellt. Im übrigen Kontinent gab es keine ("no excess")oder maximal geringe Abweichungen von den erwartbaren Entwicklungen ("lowexcess").Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:Grundlage der Sonderauswertung für die Jahre 2022 und 2023 sind erste vorläufigeDaten (Rohdaten). Dabei handelt es sich zunächst um eine reineFallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämternohne die übliche Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt undUnterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sinddiese Daten noch unvollständig.Aufgrund der hohen Relevanz aktueller Sterbefallzahlen in der Corona-Pandemie