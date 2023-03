Warum sind Good News aktuell Bad News?

Je stärker der Aktienmarkt in den USA läuft und je stärker sich der amerikanische Arbeitsmarkt entwickelt, desto wahrscheinlich wird es, dass die Notenbank FED wieder stärker an der Zinsschraube drehen wird. Und dies wirkt sich insbesondere negativ auf den Aktienmarkt aus. Doch wieso eigentlich?

Die FED hat das Ziel ausgegeben die Inflation zu bekämpfen und den aus ihrer Sicht zu starken amerikanischen Arbeitsmarkt im Zaun zu halten. Je stärker sich beide Faktoren jedoch ins positive entwickeln, desto wahrscheinlich wird ein weiterer (stärkerer) Zinsanstieg der FED. Schließlich bleibt das Drehen an der Zinsschraube der größte Hebel für die Notenbank. Und warum ist das jetzt negativ für den Aktienmarkt?

Je höher die Notenbank den Leitzins in den USA schraubt, desto attraktiver werden amerikanische Staatsanleihen. Nahezu ein Jahrzehnt lang lohnte es sich schlicht kaum für Investoren in amerikanische Staatsanleihen zu investieren. Die Renditen waren zu niedrig. Der größte Teil der Investorengelder floss stattdessen in den Aktienmarkt und trieb den US-Leitindex S&P 500 auf ungeahnte Höhen. Werden Staatsanleihen nun aber auf einmal wieder attraktiv, ist davon auszugehen, dass Investoren allein aus Diversifikationsgründen ihre Gelder zu teilen aus dem Aktienmarkt abziehen und in Staatsanleihen investieren. Das abziehen der Gelder aus dem Aktienmarkt drückt diesen nach unten oder verhindert zumindest, dass die großen Indices S&P 500 und NASDAQ 100 in Naher Zukunft neue Höhen erklimmen werden.

US-Daten weiterhin stark

Der Aktienmarkt in den USA fürchtet nun genau so eine Entwicklung: So stiegen die kurzfristigen US-Zinsen stärker und der USD gewann gegenüber dem EUR. An den Aktienmärkten setzte sich die relative Stärke der europäischen Aktien fort, die sich auch in EUR gerechnet besser entwickelten als die US-Märkte. Die Aktienmärkte stiegen in Europa, während sie in den USA und China nachgaben (Dax: +1,7%, S&P 500: -2,3 %, der chinesische CSI300: -2,1 %).

Die Inflation fällt weniger als erwartet

Auch an den Rentenmärkten waren Kursverluste zu verzeichnen, woraus höhere Renditen als am 31. Januar 2023 resultierten. Die zehnjährigen Renditen der deutschen Bundesanleihen stiegen von 2,25% auf 2,67% Ende Februar. Die Inflationsraten fallen zwar, aber sowohl in den USA, als in Europa ist der Preisauftrieb stärker als Ende letzten Jahres erhofft. Dass die Inflationsraten fallen, liegt vor allem an günstigerer Energie. Sowohl in Europa als auch in den USA liegen die Inflationsraten ohne Energie und Nahrungsmittel weiterhin über 5%. In den USA gingen im Januar auch zahlreiche Güterpreise wie Gebrauchtwagenpreise zurück. Allerdings ist die Teuerungsrate bei Dienstleistungen – auch ohne Mieten – weiterhin hoch.

Negative Vorboten

Die Q4-Berichtssaison war durchwachsen. In den USA überraschten die Gewinne in deutlich geringerem Umfang positiv als in Europa und als im mehrjährigen Durchschnitt. Fundamental war es mit Ausnahme des ersten Quartals 2020 das schwächste Quartal seit der Großen Rezession 2008/09. Die Revisionen der Gewinnschätzungen der Analysten nach unten setzen sich fort. Dieser negative Trend war in der Vergangenheit häufig ein Vorbote einer Kurskorrektur.

Schließlich gehen wir davon aus, dass beim Anstieg der Renditen der größte Teil der Wegstrecke hinter uns liegt. Daher wurden die Anleihen mit längeren Restlaufzeiten in den Portfolios im Februar höher gewichtet.

Die easyfolios entwickelten sich in diesem Umfeld leicht negativ mit -0,93% (easyfolio30) bis -0,81% (easyfolio70) im Monatsverlauf.