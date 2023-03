Green Buildings mit 11,2 Mrd. EUR Umsatz weiterhin auf Rekordkurs

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Das Investmentvolumen in zertifizierte Green Buildingsist 2022 in Deutschland mit ca. 11,2 Mrd. EUR weiterhin auf einem sehr hohenNiveau. Obwohl das Volumen damit, wie auch der Investmentmarkt insgesamt,absolut betrachtet im Vorjahresvergleich leicht rückläufig war, ist der relativeAnteil der zertifizierten Assets am Investmentmarkt auf ein absolutesRekordniveau von 30,6 % gestiegen. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas RealEstate."In einer unübersichtlichen und verunsichernden Situation wird das Zertifikatals verlässliches Signal für ESG und Nachhaltigkeit wahrgenommen. ESG-Kriterienhaben mit der neuen Regulatorik der Taxonomie- und der Offenlegungsverordnungder EU in einem kurzen Zeitraum einen sehr hohen Stellenwert im Asset Managementund bei Investitionsentscheidungen erreicht", so Hermann Horster, Head ofSustainability von BNP Paribas Real Estate. "Allerdings lösen diese Verordnungenbei vielen noch eher Verunsicherung als Klarheit in Bezug auf zu erfüllendeESG-Anforderungen aus. Einige Fragen wurden mit einer Veröffentlichung ausBrüssel im Dezember 2022 beantwortet, vieles bleibt jedoch weiterhin offen." Sowurde etwa die soziale Taxonomie im letzten Jahr im Entwurf erst vor- und dannzurückgestellt. Für die Einordnung und Anerkennung eines Publikumsfonds alsArtikel-8- oder -9-Fonds fehlt nicht wenigen ein klarer Rahmen. ObwohlZertifikate wie BREEAM, DGNB oder LEED mit den ESG-Kriterien der Taxonomie nichtkongruent sind, werden sie als ein wesentlicher Hinweis auf eineBerücksichtigung von ESG-Kriterien verstanden.Erneut präsentierten sich auch im Jahr 2022 insbesondere die institutionellenCore-Anleger sehr aktiv im Marktsegment der Green Building-Investments. Währendinstitutionelle Anleger 2021 zwischen 50 % und 59 % ihres Anlagevolumens inzertifizierte Green Buildings investiert hatten, betrug diese Quote 2022 über 60%. Bei Versicherungen belief sich der Anteil der Green Investments sogar aufüber 72 %.Lag der relative Anteil der grünen Investments an den Einzeldeals 2021 noch bei25,7 %, stieg er 2022 bereits auf 30,6 %. War es 2021 also ungefähr jeder vierteEuro, der in Deutschland in nachhaltig zertifizierte Gewerbeimmobilieninvestiert wurde, so floss 2022 bald jeder dritte Euro in ein nachhaltigesGebäude.Dynamische Entwicklung an A-Standorten, Büroimmobilien bleiben dominierendeAssetklasse2022 entfielen rund 80 % des Investmentvolumens zertifizierter Green Buildingsauf die A-Standorte. In den drei größten Investmentstandorten Berlin, Frankfurtund München betrug der Anteil der nachhaltigen Gebäude an den gewerblichenTransaktionen insgesamt jeweils über 40 %. Der Anteil der zertifizierten