Osisko Development kündigt vorgeschlagene Reduzierung des Ausübungspreises der im Jahr 2022 ausgegebenen Optionsscheine an

Montreal, Québec, 14. März 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development" oder das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen des Board of Directors erhalten und einen Antrag bei der TSX Venture Exchange gestellt hat, um den Ausübungspreis der im Jahr 2022 emittierten Stammaktien-Warrants (die Warrants") im Rahmen der folgenden vermittelten und nicht vermittelten Privatplatzierungen zu reduzieren (siehe untenstehende Zusammenfassung):

Privatplatzierung Ausgegebene Optionsscheine(1)(2) Vorgeschlagene Änderungen(1)(2) 2. März 2022 (vermittelte Privatplatzierung) 7.752.916 Warrants, die im Rahmen einer vermittelten Privatplatzierung von Einheiten und Zeichnungsscheinen des Unternehmens ausgegeben wurden, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, bis zum 2. März 2027 eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Preis von 22,80 C$ pro Stammaktie zu erwerben Senkung des Ausübungspreises der im Rahmen der vermittelten Privatplatzierung ausgegebenen Warrants von 22,80 C$ auf 14,75 C$ pro Stammaktie 4. März, 29. März und 21. April 2022 (nicht vermittelte Privatplatzierungen) 11.363.933 Optionsscheine, die im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen ausgegeben wurden, wobei jeder Optionsschein den Inhaber dazu berechtigt, bis zum 27. Mai 2027 eine Stammaktie zu einem Preis von 18,00 US$ pro Stammaktie zu erwerben Senkung des Ausübungspreises der Warrants, die im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung ausgegeben wurden, von 18,00 US$ auf 10,70 US$ pro Stammaktie

Anmerkungen:

(1) Die Zahlen werden nach der Konsolidierung (wie unten definiert) dargestellt. Am 3. Mai 2022, nach dem Abschluss der oben erwähnten Privatplatzierungen, schloss das Unternehmen eine Konsolidierung seiner Stammaktien auf der Basis von einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung für je drei (3) Stammaktien vor der Konsolidierung (die "Konsolidierung") ab. Dementsprechend wurden die Warrants angepasst, um der Konsolidierung Rechnung zu tragen. Alle Zahlenangaben und Ausübungspreise in Bezug auf die Warrants in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Zeit nach der Konsolidierung.