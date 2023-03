US-Anleihen nach jüngster Rally unter Druck

Börsianer begründeten die Verluste sicherer Wertpapiere wie US-Bonds mit der besseren Stimmung an den Aktienmärkten. Vor allem Bankaktien konnten zulegen. An den Tagen zuvor hatten die Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor stark belastet. Im Gegenzug waren sichere Anlagehäfen gefragt gewesen.

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben nach ihrem jüngsten Höhenflug deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel am Dienstag zum Start um 0,71 Prozent auf 113,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,58 Prozent.

Jüngste Daten zur US-Teuerung wirkten sich nur begrenzt auf die Kurse aus. Die hohe Inflation schwächt sich aber weiter ab. "Der Inflationsrückgang verläuft im Februar weniger zäh als noch im Januar", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der DZ Bank. Der wunde Punkt bleibe der nur zaghafte Rückgang der Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden.

Inflationsdaten stehen derzeit im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Allerdings sind sie zuletzt durch die Turbulenzen im US-Bankensektor in ihrer Bedeutung geschmälert worden. Marktteilnehmer fragen sich, ob die Federal Reserve Kurs hält und ihre Leitzinsen auf der nächsten Sitzung in gut einer Woche weiter anhebt. Bankvolkswirte sind sich in dieser Frage nicht einig./la/bgf/mis