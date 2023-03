Während einer Beratung mit den anderen Abgeordneten der Delegation der Provinz Jiangsu im Nationalen Volkskongress betonte Präsident Xi Jinping die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und nannte sie die „erste und wichtigste" Aufgabe bei Chinas Modernisierungsbemühungen. Der Präsident wies darauf hin, dass die Beschleunigung der Bemühungen um eine größere Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie der Weg sei, den das Land zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung einschlagen müsse.

China solle eine größere Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie anstreben, industriellen Wandel und Modernisierung fördern, eine koordinierte Stadt-Land- und Regionalentwicklung vorantreiben und eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme wirtschaftliche und soziale Entwicklung begünstigen, bekräftigte Xi am Montag in seiner Rede auf dem Abschlusstreffen der ersten Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang versprach ebenfalls, sich auf die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung zu konzentrieren. Er wies darauf hin, dass China seine Kapazitäten in den Bereichen Wissenschaft und Technologie sowie Innovation ausbauen, den Aufbau eines modernen Industriesystems beschleunigen und den Übergang zu einer grünen Entwicklung vorantreiben werde.

China hat in den letzten Jahren Fortschritte bei der Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, der Ausweitung der Erzeugung sauberer Energien und der Förderung von Wachstumspolen mit regionalen Entwicklungsstrategien gemacht, neben Fortschritten in anderen Bereichen, um ein innovatives, koordiniertes, grünes, offenes und gemeinsames Wachstum anzustreben.

Wissenschaftlich-technische Innovation unterstützt Chinas hochwertige Entwicklung

Bereits im Jahr 2014 hob Xi bei einer Inspektionsreise durch die Provinz Jiangsu die Rolle der Innovation für die wirtschaftliche Entwicklung hervor und sagte, dass China auf Innovationen setzen müsse, um eine kontinuierliche und gesunde wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen.