Adacta veröffentlicht Umfrage zum Low-Code-Status in der Versicherungsbranche (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Über die Low-code-Umfrage

https://ots.de/fCPdQI

--------------------------------------------------------------



Amsterdam / Niederlande (ots) - Adacta, ein führender Anbieter digitaler

Softwarelösungen für Versicherungen, hat heute eine umfassende Marktanalyse und

Umfrage zum Low-Code-Status (https://resources.adacta-fintech.com/low-code-origi

nal-survey?utm_source=aktuell&utm_medium=press_release_de&utm_campaign=low_code_

survey&utm_id=22023_survey) in der Versicherungsbranche veröffentlicht. Die

Ergebnisse der Marktumfrage, die unter Führungskräften und leitenden

Angestellten von Versicherungsunternehmen aus den Bereichen IT und Business

Operationen durchgeführt wurde, zeigen die aktuelle Akzeptanz und Nutzung von

Low-Code-Tools sowie die Vorteile und die Zukunft von Low-Code-Initiativen im

Versicherungssektor.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Marktumfrage bestätigt die Vorhersagen von Gartner, dass "bis 2025 70 % dervon Unternehmen entwickelten neuen Anwendungen Low-Code- oderNo-Code-Technologien verwenden werden, gegenüber weniger als 25 % im Jahr 2020,während die Ausgaben für Low-Code-Entwicklungstechnologien voraussichtlich auffast 30 Mrd. US-Dollar ansteigen werden, mit einer durchschnittlichen jährlichenWachstumsrate (CAGR) von 20,9 % von 2020 bis 2025" (Wong, J. und Davis K,2022)[1].Den Umfrageergebnissen zufolge setzen 66 % der Unternehmen in derVersicherungsbranche bereits Low-Code-Tools ein oder evaluieren die Technologie,indem sie Proof-of-Concept-Projekte starten. Die DACH-Region liegt mit 90 % derBefragten, die aktiv Low-Code-Tools nutzen, an der Spitze, gefolgt von denBenelux-Ländern (73 %), während das Vereinigte Königreich mit nur einem Drittelder Befragten, die Low-Code-Lösungen nutzen, das Schlusslicht bildet.Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch, dass die Mehrheit der Low-Code-Anwender(über 50 %) zwei oder mehr Plattformen nutzt, was auf einen wachsenden Trend zurIntegration mehrerer Plattformen hindeutet.Was die Zukunftspläne betrifft, so planen 14 % der Low-Code-Anwender, ihreInvestitionen in Low-Code-Initiativen um durchschnittlich 21 % zu erhöhen,während die Mehrheit (über 60 %) ihr derzeitiges Investitionsniveau beibehaltenwill. Die meisten Befragten stuften die Verwendung von Low-Code-Tools als"wichtig" (55 %) oder "sehr wichtig" (20 %) ein, wobei die Daten in denverschiedenen Regionen bemerkenswert einheitlich waren.Die Beschleunigung der digitalen Transformation, die Lösung des Problems derstrategischen IT-Ressourcen, die deutliche Senkung der Investitionskosten unddie Verbesserung der Kunden- und Self-Service-Erfahrungen wurden von den meisten