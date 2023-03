GyanAI bringt ,,World's First Explainable Language Model and Research Engine" auf den Markt

London, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -



- Neuartiges abstraktes Sprachmodell zur Umgestaltung von Funktionen zur

Forschung und Wissensfindung in verschiedenen Branchen

- Nutzt das Potenzial der KI, die Weltwirtschaft bis 2030 um bis zu 15,7

Billionen Dollar zu bereichern*



GyanAI gibt heute die Markteinführung des weltweit ersten erklärbaren

Sprachmodells und der ,,Engine" des natürlicher Sprachverstehens bekannt.





Basierend auf der firmeneigenen Technologie löst GyanAI das Versprechen einererklärbaren KI mit einem Modell ein, das "Bedeutung" so nah wie möglich an dermenschlichen Wahrnehmung begreift. Da GyanAI vollständig erklärbar ist, kann derNutzer alle Ergebnisse bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Sie kann eineBegründung ihrer Ergebnisse liefern. Die Ergebnisse von GyanAI sind eineMischung aus extraktivem und generativem Text.McKinsey schätzt, dass sich die Zahl der von Unternehmen genutzten KI-Funktionen(einschließlich natürlicher Spracherzeugung) zwischen 2018 und 2022 verdoppelthat. Immer mehr Unternehmen verlassen sich auf die Erkenntnisse von KI-Systemen,um kritische Entscheidungen zu treffen, die beträchtliche Auswirkungen habenkönnen. Daher ist es wichtig, dass sie Zugang zu zuverlässigen Ergebnissen undSchlussfolgerungen haben. Erklärbare KI gewinnt daher immer mehr an Bedeutung.Untersuchungen zufolge ist es wahrscheinlicher, dass Unternehmen, die mindestens20 % ihres Gewinns auf den Einsatz von KI zurückführen, fortschrittliche KIBest-Practices anwenden, die Erklärungsfähigkeit ermöglichen, währendUnternehmen, die durch Maßnahmen wie erklärbare KI digitales Vertrauen bei denVerbrauchern aufbauen, eine Umsatzsteigerung von 10 % oder mehr verzeichnenkönnen (McKinsey, 2022).Der Ausbruch aus dem "Black Box"-Transformer Model Große Sprachmodelle (LargeLanguage Models, LLMs) sind neuronale Netzwerke, die auf großen Mengennatürlicher Sprachinhalte trainiert werden. LLMs sind Blackboxen und basierenausschließlich auf Trainingsdaten. Sie dienen dazu, das nächste Wort in einerFolge vorherzusagen. Sie verfügen über gut dokumentierte Einschränkungen, u.a.bei der Erklärungsfähigkeit und beim logischen Denken sowie aufgrund sachlicherFehler, der Unfähigkeit, den gesamten inhaltlichen Kontext zu verstehen, derAnfälligkeit für Einflussnahme durch einseitige Trainingsdaten sowie derNachverfolgbarkeit.Im Gegensatz dazu ist GyanAI eine Wissensmaschine, die auf eineminhaltsunabhängigen Sprachmodell basiert, das in der Lage ist, eineninhaltlichen Diskurs tiefgreifend zu verstehen, ohne sich auf Wortmusterverlassen zu müssen. GyanAI erwirbt ihr Wissen nahezu in Echtzeit aus den von