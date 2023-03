NIPPON EXPRESS HOLDINGS präsentiert „NX-GREEN Calculator", ein Tool zur Berechnung von CO2-Emissionen im internationalen Transportverkehr

Sorgfältige Berechnungen der Entfernungen zwischen Flughäfen, Häfen und Güterbahnhöfen sowie zwischen Herkunfts- und Zielorten weltweit, die durch den Stadtnamen oder die Postleitzahl identifiziert werden, ermöglichen genauere Schätzungen der CO2-Emissionen. Der Service ermöglicht es den Nutzern außerdem, die Emissionen für jeden Teilabschnitt einer komplexen Transportstrecke zu berechnen, indem er die Transitstellen und die Gesamtemissionen für mehrere Sendungen auf der Grundlage von Transportdaten für einen bestimmten Zeitraum angibt. Der Rechner wird in drei Sprachen (Japanisch, Englisch und vereinfachtes Chinesisch) für den weltweiten Gebrauch angeboten. Er kann auf der Website der NIPPON EXPRESS HOLDINGS abgerufen werden.

Überblick über den Service und seine Funktionen Der „NX-GREEN Calculator" ist ein Service, der die CO2-Emissionen für den internationalen Luft-, See- (einschließlich Flussschifffahrt), Lkw- und Schienenverkehr vom Ursprungs- zum Zielort berechnet und visualisiert. Nutzer müssen einfach nur den Ursprung und den Bestimmungsort einer Sendung, die Menge und das Gewicht der zu transportierenden Güter sowie die beteiligten Transportarten eingeben.

TOKIO, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Die NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. stellte am 6. März den „NX-GREEN Calculator" vor, ein Tool zur Berechnung von CO2-Emissionen aus dem internationalen Luft-, See-, Lkw- und Schienenverkehr.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer