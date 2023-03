Investieren am Matterhorn

Wer in Qualität investieren möchte, kommt am Schweizer Aktienmarkt nicht vorbei, so das Credo von Stephan Sola, Sola Capital. Der Schweizer Aktienexperte managt zusammen mit Kai Heinrich von der Plutos Vermögensverwaltung AG den Plutos — Schweiz Fund (WKN: A3DM2M). In der Smart Investor-Kolumne erläutert Sola, wie die Unternehmen des Landes trotz starker Währung wettbewerbsfähig bleiben und warum Nebenwerte in besonderer Weise für Investoren attraktiv sind. Darüber hinaus richtet der Portfoliomanager seinen Blick auf mögliche finanzpolitische Szenarien und führt aus, warum die Aktienmärkte bald von der Zinsseite wieder Rückenwind bekommen könnten.



Explodierender Kupferverbrauch

Udo Sutterlüty, Gründer der Sutterlüty Investment Management und Portfoliomanager des Natural Resources-Aktienfonds SUNARES (WKN: A0ND6Y), sieht bis 2035 eine Verdoppelung des Kupferverbrauchs. Im Smart Investor erläutert der Experte, nach welchen Kriterien er die einzelnen Sektoren im Fonds gewichtet, wie es um die Tech-Unternehmen aus dem Renewables-Segment steht und wie sich makroökonomische Entwicklungen auf die Investmentstrategie auswirken. Darüber hinaus führt er aus, was ihn am Kupferproduzenten Aurubis und dem Batteriehersteller FREYR Battery überzeugt.

Text: Ralph Malisch, Smart Investor u. Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion