Miningscout - NevGold sieht positive Goldmarktentwicklung nach US-Bankenpleiten

Der Geschäftsführer und Vorsitzende von NevGold nutzte in dem Schreiben an die Aktionäre seines Unternehmens die Gelegenheit für einen Abriss über die Turbulenzen an der Börse, die sich – insbesondere nach der Pleite der Silicon Valley Bank - in der vergangenen Woche zugespitzt hatten. Diverse Impulse sorgten dafür, dass die Goldpreise einen erfreulichen steilen und anhaltenden Kursanstieg verzeichneten.

Markt-Update: Gute Zeiten für Gold

Bonfacios Einschätzung nach war die vergangene Woche von verschiedenen Ereignissen geprägt, die für den Goldmarkt von Bedeutung waren. Neben Branchenterminen wie der Konferenz der Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) gab es neue Arbeitsmarktsdaten aus den USA. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, zeigte derweil vor dem Bankenausschuss des Senats eine Haltung, die auf zu erwartende höhere Zinssätze der Notenbank hindeuten könnte. Das sicherlich brisanteste Ereignis war das Debakel der zwischenzeitlich von den Aufsichtsbehörden geschlossenen Silicon Valley Bank; ein Ereignis, das sich zurzeit zur zweitgrößten Bankenpleite der US-Geschichte auswächst und in seiner Tragweite noch nicht zu ermessen ist – immerhin handelte es sich bei der Bank um einen Kreditgeber für einige der weltweit größten Tech-Unternehmen.

All das beeinflusste einen volatilen Goldpreis, der Gold-Schlusskurs lag am Montag bei 1.912 USD pro Unze.

Bonifacio erklärte, dass Gold sich angesichts dessen wie erwartet entwickle: Gold als "sichere Anlage" verfüge über Eigenschaften, die sich in keiner anderen Anlageklasse so ausgeprägt wiederfänden. Daraus ergäbe sich bereits kurz-bis mittelfristig ein interessantes Umfeld, das zu einer weiteren Aufwärtsbewegung führen dürfte.

In den vergangenen Jahren habe man bereits angesichts verschiedener makroökonomischer Antriebe und der Inflation eine bedeutende positive Entwicklung des Goldpreises erwartet. Der Glanzpunkt der Goldproduzenten, -Entwickler und -Explorer ist allerdings bislang noch nicht gekommen, da dem weltweiten Finanzsystem seit der COVID-Pandemie viel Liquidität entzogen wurde, was das aktuelle Zinserhöhungssystem mitbedingte.