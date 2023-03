Wirtschaft Weitere 1,6 Milliarden Euro für LNG-Infrastruktur geplant

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium hat zusätzliche 1,6 Milliarden Euro an Mitteln aus dem Haushalt beantragt, die für den Aufbau der Infrastruktur für die Versorgung mit Flüssiggas (LNG) benötigt werden. Das geht aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss hervor, über die das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) berichtet.



Darin kündigt das Finanzministerium an, die zusätzlichen Mittel freigeben zu wollen. Das Geld ist laut der Vorlage für Kosten beim Aufbau von LNG-Terminals an den deutschen Häfen vorgesehen. In den bisherigen Planungen hat es demnach mehrere Punkte gegeben, für die noch keine Mittel eingeplant waren: Sozialversicherungsbeiträge und Steuern auf die Charterverträge, die es für LNG-Schiffe braucht; CO2-Zertifikate für den Eigenverbrauch von Gas, Kosten für Reparaturen.