Mangelware Kraftfahrer Dustin Müller erklärt, wie Unternehmen in der Transportbranche trotzdem Personal finden (FOTO)

Elz (ots) - Dustin Müller ist auf digitale Personalgewinnung spezialisiert. Als

Gründer und Geschäftsführer der JobAdvertiser PMR GmbH kümmert er sich um die

personellen Belange gleich zweier Branchen: Zum einen greift er Unternehmen der

Pflegebranche bei der Personalrekrutierung unter die Arme, zum anderen zeigt er

Speditionen und Logistikunternehmen, wie sie mehr Mitarbeiter gewinnen können.



Der Personalmangel in der Transport- und Logistikbranche ist nach wie vor ein

ernsthaftes Problem. Die Ursachen dafür sind vielfältig. So gehen derzeit

zahlreiche Kraftfahrer in Rente, während es nicht genügend Nachwuchs gibt, um

die Lücken zu füllen. Das dürftige Interesse am Beruf des Kraftfahrers hat mit

den langen Arbeitszeiten, dem stressigen Berufsalltag und dem eher geringen

Ansehen zu tun. Die Löhne sind im Allgemeinen zu niedrig, um diese Nachteile

auszugleichen. Einen gewissen Teil der Problematik können die Unternehmen selbst

entschärfen - etwa durch die Anpassung der Arbeitsbedingungen, einen

wertschätzenden Umgang mit den Angestellten und durch eine angemessene

Entlohnung. Dazu kommt die Rekrutierung neuer Mitarbeiter: Hier wird noch immer

vieles falsch gemacht, was den Erfolg bei der Personalsuche letztlich

verhindert, weiß auch Dustin Müller von der JobAdvertiser PMR GmbH. Wie es

dennoch gelingen kann, Kraftfahrer für sich zu gewinnen, hat der

Recruiting-Profi im folgenden Beitrag zusammengefasst.