Speyer (ots) - Michael Wohlfart, Bastian Schoder und Dominik Odermatt sind dieGeschäftsführer der Kanzleibooster GmbH. Ihre Kanzleiberatung hat sich daraufspezialisiert, Steuerberatern dabei zu helfen, ihre dauerhaft hoheArbeitsbelastung zu verringern. Effizient und wirksam unterziehen die Expertenbestehende Mandate einer genauen Analyse bezüglich der Vergütungen und dergenerellen Zusammenarbeit. Ziel ist es, Strukturen zu optimieren undReibungsverluste zu eliminieren, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen.Erfahren Sie hier, mit welchen vier Tipps es Kanzleien gelingt, hochpreisigeMandate zu gewinnen.Überbelastung in den Steuerkanzleien ist heute keine Seltenheit mehr. Änderungender jüngsten Vergangenheit haben Kanzleien vor viele Herausforderungen gestellt.Stress, Frust und Überstunden stehen dabei oft an der Tagesordnung. "Leiderkommt es in den meisten Steuerkanzleien immer wieder vor, dass bis zu 80 Stundenpro Woche gearbeitet wird. Oftmals erst, wenn unsere Kunden dieses Limiterreichen, fangen sie an, an der Sinnhaftigkeit ihrer Kanzleiprozesse zuzweifeln", wissen die Kanzleiberater Michael Wohlfart, Bastian Schoder undDominik Odermatt aus eigener Erfahrung. Das größte Problem des hohenArbeitsvolumens sei die fehlende Zeit, die Früchte der geleisteten Arbeit mitFamilie und Freunden zu teilen. Außerdem falle es schwer, unter solchenBedingungen einen klaren Kopf zu bewahren. Das Ziel der Kanzleibooster bestehtdarin, das Arbeitsaufkommen zu reduzieren. Hierbei helfen schlankere Strukturenund eine optimierte Verwaltung."Viele Steuerberater begehen den Fehler, zu viele und zu verschiedene Mandantenanzunehmen, ohne sich des Aufwands bewusst sein, den zu unterschiedlicheBranchen verursachen", geben die Experten der Kanzleiberatung zu bedenken. Vielsinnvoller sei es dagegen, Dienstleistungen gezielter auf die Probleme derMandanten auszurichten. Denn Steuerberater müssen ihre Kanzlei vorausschauendverwalten, um Kapazitäten für gewinnbringende Mandanten freizuhalten. DiesesZiel wird am besten durch eine Spezialisierung auf wenige Branchen erreicht. Hatsich eine Kanzlei auf einem bestimmten Gebiet erst einmal durchgesetzt, führtdas gesteigerte Ansehen natürlich auch zu zahlungskräftigeren Mandanten undhöheren Einnahmen. Auf diese Weise lässt sich nicht nur die Arbeit reduzieren,sondern der Gewinn der Kanzlei steigern. Wie es gelingt, Top-Mandate für seineKanzlei zu gewinnen, haben Michael Wohlfart, Bastian Schoder und DominikOdermatt im Folgenden verraten.Tipp 1: SpezialisierungSpezialisierung hilft bei der Ausgestaltung höherer Honorare. Denn wer sich