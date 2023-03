Auf der PDAC 2023, der größten Bergbaumesse der Welt in Toronto, hatten wir vor wenigen Tagen Gelegenheit, mit Brodie Sutherland zu sprechen, dem CEO von Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC). Seine Begeisterung für die jetzt anstehende Phase der Entwicklung von Tocvan war deutlich zu spüren (ein Interview werden wir in Kürze hier veröffentlichen). Kein Wunder, wenn man heute liest, wie es bei dem Gold- und Silberexplorer vorangeht!

Im Fokus steht für Tocvan derzeit vor allem die Vorbereitung auf die Entnahme einer Großprobe auf dem Gold- und Silberprojekt Pilar in Mexiko. Es laufen bereits die Vorbereitung des Materials und der Haufenlaugungsflächen, während parallel Grabenziehungen und Probeentnahmen durchgeführt werden. Am Standort der Verarbeitungsanlage wurden Mahlwerk und Förderbänder in Betrieb genommen und sind zum Testen bereit. Auch die Vorbereitung des Bodens ist abgeschlossen und bereit für die Installation der Auskleidung gefolgt von einem Kiesbett und der Einrichtung der Drainage.

Darüber hinaus hat Tocvan die Experten des Laboratorio Technologico de Metalurgia (LTM) ausgewählt, um das Fortschreiten der Großprobe zu überwachen die nötige Qualität sicherzustellen. (LTM ist ein ISO zertifiziertes Labor in Hermosillo) Certified Lab based in Hermosillo. Zeitgleich mit der Großprobe soll eine Edelmetall-Diagnose-Laugungsstudie durchgeführt werden, die helfen soll, die Eigenschaften der Goldmineralisierung und der Laugungskinetik zu verstehen, um die zukünftigen Verarbeitungsanlagen optimieren zu können.

Damit nicht genug hat Tocvan auch eine Explorationsgenehmigung für das Pilar erneuert, die jetzt für zwei Jahre gültig ist und neun Bereiche zur Entnahme von Grabenproben sowie 83 Bohrstandorte in dem Gebiet umfasst. Damit kann das Unternehmen die geplanten Bestimmungs- und Erweiterungsbohrungen angehen, um den 1,2 Kilometer langen, zum größten Teil nicht erkundeten Trend auf dem Pilar-Projekt weiter zu untersuchen.

Damit ist Bühne dafür bereitet, dass Pilar die nächste Stufe in Richtung Entwicklung erreicht, sollen die erwarteten Metallgehalte und Ausbringungsraten der wichtigsten Zonen mit Oxidvererzung aufgezeigt werden. Die Studien zu den Eigenschaften der Goldvererzung sollen Tocvan zudem helfen, die Ausbringungsraten zu verbessern und das Verständnis des Vererzungssystems auf Pilar erhöhen. Zusätzlich eröffnet die erneuerte Genehmigung die Möglichkeit zwei Jahre lang Bohrungen auf Pilar durchzuführen und damit das Potenzial, weitere Vererzung in einem sehr vielversprechenden Trend nachzuweisen.

