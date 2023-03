LCC zum fünften Mal in Folge bester Geschäftsreiseanbieter des Mittelstands / Studie die besten Mittelstandsdienstleister des Jahres 2023 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - In der vom Institut ServiceValue in Kooperation mit

der Wirtschaftswoche durchgeführten Studie "Beste Mittelstandsdienstleister

2023" landet LCC nach 2019, 2020, 2021 und 2022 auch in diesem Jahr wieder als

bester Geschäftsreiseanbieter des Mittelstands auf Platz 1 - vor TUI

Geschäftsreiseservice, FCM Travel Solutions, GBT, BCD Travel, CWT, DER Business

Travel, Egencia und weiteren Anbietern.



"Unsere Büros werden von starken Unternehmerpersönlichkeiten geführt, die im

Mittelstand exzellent vernetzt sind und ihre Dienstleistungskultur vorleben.

Diese sehr persönliche Note in Kombination hoher Beratungskompetenz und moderner

Technologie unterscheidet uns von vielen Mitbewerbern und zeichnet uns letztlich

aus", sagt LCC-Geschäftsführer Markus Orth. Dass man zum fünften Mal in Folge

als bester Mittelstandsdienstleister der Branche ausgezeichnet werde, zeige,

dass man auf einem sehr guten Weg sei. Viele große mittelständische Unternehmen

und Konzerne seien in den vergangenen zwölf Monaten hinzugekommen, ebenso hätten

sich zahlreiche neue Partner und Büros dem Reisebüro-Verbund angeschlossen, so

Orth weiter.