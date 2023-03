Berlin (ots) - Die Ukraine-Krise hat bei deutschen Unternehmen einen

Engagement-Boom ausgelöst, das zeigt eine heute veröffentlichte repräsentative

Studie von PHINEO und ZiviZ. Ob Geld-, Sach- oder Zeitspenden, Umsetzung eigener

Projekte oder Unterstützung von Mitarbeitenden: Knapp zwei Drittel (64%) von

etwa 80.000 befragten deutschen Unternehmen gibt an, sich explizit im

Ukraine-Kontext zu engagieren oder engagiert zu haben. Das betrifft vorwiegend

große Unternehmen (81%), aber auch kleine und mittlere Unternehmen sind aktiv.

Die Zahlen belegen, dass das Unternehmensengagement damit wieder das Niveau vor

Corona erreicht hat.



"Im Kontext der Ukraine-Krise gab es bei Unternehmen einen wahren

Engagement-Boom", so Julia Kaesemann von PHINEO, eine der Autorinnen der Studie.

"Viele Unternehmen haben nach innen wie nach außen Haltung gezeigt. Ob

Mitarbeitende oder Top-Management: Ihnen war und ist persönliches Engagement in

der Ukraine-Krise ein echtes Anliegen."





Der starke Anstieg des Engagements anlässlich der Ukraine-Krise hängt der Studiezufolge in erster Linie mit zwei Faktoren zusammen. Einerseits führt dieTatsache, dass ein europäisches Land zum Kriegsschauplatz geworden ist, zustarker Betroffenheit. Gerade diese persönliche Betroffenheit auf allen Ebenender Unternehmen führt aber auch zu immenser Hilfsbereitschaft. Die Grenzenzwischen privatem und unternehmerischem Engagement verschwimmen, weil nicht nurim Top-Management Hilfe-Maßnahmen beschlossen werden, sondern auch MitarbeitendeEngagement anregen. Der Handlungsansatz über Hierarchie-, Sektoren- undLandesgrenzen hinweg wurde damit zum beispielhaften Vorbild fürgesamtgesellschaftliches Handeln in Krisensituationen.Besonders beliebt ist Corporate Volunteering (CV), das ehrenamtliche Engagementvon Mitarbeitenden während oder außerhalb der Arbeitszeit. Neun von zehn (92 %)der mittelgroßen und großen Unternehmen in Deutschland unterstützen dieseFormate oder bieten sie aktiv an. In drei von vier Unternehmen engagiert sichbis zu einem Viertel der Belegschaft in solchen CV-Maßnahmen. Bei etwa einemFünftel der Unternehmen engagiert sich sogar nahezu die Hälfte derMitarbeitenden."Alle unsere Europäischen Mitarbeiter*innen haben ein Kontingent von zehn Tagenbekommen, in denen sie sich als Freiwillige in der Krise engagieren konnten",berichtet Médard Schoenmaeckers,Global Head of Corporate Affairs der C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG.In weiteren qualitativen Interviews berichten zudem Reinhard Staudacher , SeniorManager Internal & Change Communications, Judith Trueper , Sustainability