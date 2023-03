KASSEL (dpa-AFX) - Der Düngerkonzern K+S erhöht die Dividende nach einem Gewinnsprung deutlich. Zudem ist ein Aktienrückkauf geplant. Derweil dürfte der operative Gewinn nach einem - wegen sehr hoher Düngerpreise - außergewöhnlich starkem 2022 im laufenden Jahr sinken. Das überrascht allerdings nicht. Analyst Markus Mayer von der Baader Bank hält den Ausblick indes für zu vorsichtig, wie er in einer ersten Reaktion schrieb. Bei Anlegern kamen die Nachrichten insgesamt gut an. Die Papiere waren am Nachmittag mit einem Plus von knapp fünf Prozent unter den Favoriten im Index der mittelgroßen Börsenwerte.

Der MDax-Konzern will einen Euro je Aktie als Dividende ausschütten, nach 20 Cent ein Jahr zuvor. Zudem sollen ab Mai Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurückgekauft werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Kassel überraschend mitteilte. Das wären dann rund fünf Prozent des Grundkapitals. Die Aktien sollen eingezogen werden.