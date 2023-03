Kooperationen, Verzahnung & Beschleunigung - im Rahmen des Glasfaserforums 2023 zeigt MICUS Erfolgsfaktoren für eine flächendeckende Glasfaserversorgung auf (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Glasfasermarkt in Deutschland ist in Bewegung. Während

der Netzausbau weiter voranschreitet, werden mit zunehmender Reife des Marktes

Wettbewerbseffekte sichtbarer. Neben ersten Marktaustritten zählen hierzu auch

die steigende Anzahl an Überbauaktivitäten. Für Netzbetreiber, Stadtwerke, die

öffentliche Verwaltung und Politik gilt es daher, sich für die kommenden Jahre

geschickt zu positionieren. Welche Möglichkeiten sich bieten, wird MICUS

gemeinsam mit BREKO und con|energy im Rahmen des Glasfaserforums 2023 am 24. Mai

in Essen vorstellen.



Das Glasfaserforum findet auch in diesem Jahr als Teil der E-world energy &

water bei der Messe Essen statt. Gemeinsam mit Topreferenten aus Politik,

Fachverbänden sowie breitbanderfahrenen Netzbetreibern und Stadtwerken werden in

diesem Jahr die Möglichkeiten für eine enge Verzahnung von

privatwirtschaftlichem Glasfaserausbau und Förderung diskutiert. So steht unter

anderem die Gestaltung der Ausbaugebiete, die Netzauslastung durch Open Access

sowie die Möglichkeit von Kooperationen im Fokus. Hierbei wird aufgezeigt, durch

welche Maßnahmen Kommunen und Kreise den Glasfaserausbau positiv beeinflussen

können, insbesondere in ländlichen Gebieten.