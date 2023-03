Bremer Brauerei Beck & Co. wird rund um die Uhr bestreikt

BREMEN (dpa-AFX) - In der Tarifrunde für das Braugewerbe will die Arbeitnehmerseite mit 24-stündigen Warnstreiks bei Beck & Co. in Bremen und in anderen Brauereien Druck machen. Die Arbeitsniederlegung solle am Dienstagabend um 22.00 Uhr beginnen, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Gestreikt werde auch in der Brauerei Diebels in Issum (NRW), die wie Beck & Co. zum internationalen Getränkekonzern AB InBev gehört.

Auch weitere Brauereien im Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen wollten sich am Mittwoch an dem Warnstreik beteiligen, hieß es. In Bremen war demnach zuletzt vergangene Woche verhandelt worden, ohne dass es zu einer Annäherung kam. Eine weitere Runde sei für den 27. März geplant. Die NGG hat in ihrem Landesbezirk Nord zwölf Prozent höhere Löhne auf zwölf Monate, 150 Euro mehr Ausbildungsvergütung und eine Übernahme der Azubis gefordert./fko/DP/ngu

