ZVA-Mitgliederversammlung in Weimar Stabilität in unruhigen Zeiten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Delegierten des Zentralverbandes der Augenoptiker und

Optometristen (ZVA) trafen sich am 11./12. März in Weimar zur jährlichen

Mitgliederversammlung und wählten Präsidium, Vorstand und Ausschüsse für die

kommenden drei Jahre. Darüber hinaus standen die wirtschaftliche Situation, die

Verbandsaktivitäten und verschiedene Gastvorträge auf dem Programm.



Thomas Truckenbrod beschloss die fünfte und für ihn auf eigenen Wunsch letzte

Amtszeit als ZVA-Präsident mit der Verleihung zweier Auszeichnungen: Detlef

Micheli, von 2000 bis 2020 Vorstandsmitglied in der Augenoptiker- und

Optometristen-Innung Thüringen, erhielt das Goldene Ehrenzeichen für sein großes

Engagement für die Augenoptik und einen starken Berufsverband und für seinen

Einsatz in Bezug auf die ökonomischen Rahmenbedingungen in der Ausbildung.