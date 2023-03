NIPPON EXPRESS HOLDINGS präsentiert "NX-GREEN Calculator", ein Tool zur Berechnung von CO2-Emissionen im internationalen Transportverkehr

Tokio, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.

stellte am 6. März den "NX-GREEN Calculator" vor, ein Tool zur Berechnung von

CO2-Emissionen aus dem internationalen Luft-, See-, Lkw- und Schienenverkehr.



Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303073685-O1-R44d200g