Goodyear stellt neuen Reifen URBANMAX COMMUTER vor, um öffentlichen Personenverkehr nachhaltiger zu gestalten (FOTO)

Hanau/Wien/Volketswil (ots) -



- Entwickelt für moderne Diesel- und Elektrobusse im Überland- und

Pendlerverkehr

- Ausgestattet mit der neuesten RFID-Technologie von Goodyear für intelligentes

Flottenmanagement

- Als vollständig runderneuerbarer Busreifen bringt er zusätzliche Vorteile für

Unternehmen und Umwelt



Goodyear hat mit dem URBANMAX COMMUTER die neueste Ergänzung seines

Reifensortiments im Bussegment für den Personenverkehr auf den Markt gebracht.

Damit schließt das Unternehmen die Lücke zwischen Reifen für den Fern- und

innerstädtischen Verkehr. Der Reifen wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt,

die auf Intercity- und Park-and-Ride-Strecken eingesetzt werden, um den

wachsenden Anforderungen des Pendlerverkehrs gerecht zu werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

URBANMAX COMMUTER: Angepasst an aktuelle AnforderungenDer URBANMAX COMMUTER ist "Electric Drive Ready". Die "Electric DriveReady"-Philosophie von Goodyear beinhaltet, dass die neuesten Reifen desUnternehmens für Elektro-, Hybrid- und herkömmliche Antriebe geeignet sind. Diesvereinfacht die Lagerhaltung und das Reifenmanagement für Flottenbetreiber, daunabhängig von der Antriebsart derselbe Reifen verwendet werden kann. Wichtigist zudem, dass der Reifen die wichtigsten Anforderungen von Elektrofahrzeugenerfüllt. Damit ist er die ideale Lösung für Flotten, die von konventionellem aufelektrischen Antrieb umsteigen. So bietet der URBANMAX COMMUTER mit einerAchslast von 8t (Lastindex 156/149) eine exzellente hohe Tragfähigkeit (1), diefür moderne Elektrobusse erforderlich ist.Der Goodyear URBANMAX COMMUTER ist nicht nur für die technischen Anforderungenmoderner Busse optimiert, sondern auch für die sich veränderndenRahmenbedingungen in Europa, die zu kürzeren Fahrten im öffentlichen Nahverkehrführen, und trägt dazu bei, CO2-Emissionen zu reduzieren. Park-and-Ride-Dienstewerden immer beliebter, da so Staus vermieden und die Luftqualität in Städtenverbessert werden können.Der URBANMAX COMMUTER zeichnet sich durch eine stärkere Seitenwandkonstruktionaus, was zu einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß undBeschädigungen führt. Dies verbessert die Nachhaltigkeit, schont die Karkassedes Reifens und bietet Fahrgästen einen höheren Fahrkomfort.Im Inneren des URBANMAX COMMUTER ist ein RFID-Chip (Radio FrequencyIdentification) integriert. Dieser hilft Händlern und Flottenbetreibern, ihreReifen effizienter zu verwalten. Fuhrparkmanager erhalten genaue Informationenüber den Reifenzustand, die Performance und die Karkasse. Außerdem spart es Zeitbei routinemäßigen Wartungskontrollen, da die vom Reifen gelieferten Daten