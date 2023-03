Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag deutlich gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sankt bis zum Nachmittag um 1,26 Prozent auf 134,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,41 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum stiegen die Renditen ebenfalls, nachdem sie am Montag stark gefallen waren.

Die Turbulenzen im US-Bankensektor hatten am Vortag die Anleihekurse stark beflügelt. Angesichts der hohen Verunsicherung waren die Renditen weltweit stark unter Druck geraten. Angesichts des Einschreitens von Finanzministerium, Notenbank und Einlagensicherungsbehörde in den USA hat sich die Lage an den Finanzmärkten inzwischen aber etwas entspannt. Weitere Hiobsbotschaften um die zusammengebrochene Silicon Valley Bank blieben aus.