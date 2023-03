WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klar festerer Tendenz geschlossen. Der ATX stieg rund 1,7 Prozent auf 3360,20 Einheiten. Damit konnte sich der ATX etwas von den deutlichen Kurseinbußen zu Wochenbeginn erholen. Am Montag hatte das Börsenbarometer vor dem Hintergrund der kursierenden Sorgen um den US-Bankensektor gut vier Prozent verloren.

Unterstützung kam heute von sich weiter abschwächenden US-Inflationsdaten für Februar sowie der fester tendierenden Wall Street. Die Inflation in den USA schwächt sich spürbar ab, wurde am frühen Nachmittag bekannt. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel von 6,4 Prozent im Januar auf 6,0 Prozent im Februar, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Experten hatten mit dem Rückgang gerechnet. Es war bereits der achte in Folge.