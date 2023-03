EU-Sanierungspflicht überfordert die Leute

Straubing (ots) - Nun kommt auch noch die EU mit ihrem Sanierungszwang. Feixendhat sich der irische Grüne Ciarán Cuffe nach der Abstimmung mit dementsprechenden Dokument, das er maßgeblich ausgeheckt hat, im Straßburger Plenumablichten lassen. Seine Argumentation: Die Preise für Energie seien so starkgestiegen - da könnten die Europäer froh sein, dass die EU viel Geld in die Handnehme, um sie bei der energetischen Sanierung ihrer Immobilien zu unterstützen.Das mag in der Theorie ja stimmen. Das Problem mit den Sanierungspflichten ist,dass sie etliche Eigentümer dennoch nicht stemmen können. Auch, weil Ältere kaumChancen haben, einen Kredit zu bekommen bzw. ihn abzubezahlen. Die EU-Staatenmüssen das Parlament in dieser Frage ausbremsen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5463503OTS: Straubinger Tagblatt