CIFF Guangzhou 2023 für den 18. März angesetzt

GUANGZHOU, China, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Die 51. Internationale Möbelmesse (Guangzhou) („CIFF Guangzhou") findet in zwei Phasen vom 18. bis 21. März und vom 28. bis 31. März 2023 im Canton Fair Complex in Guangzhou statt. Mit einer Ausstellungsfläche von 700.000 Quadratmetern und rund 4.000 Markenausstellern wird sie die größte jährliche Einrichtungsmesse sowohl in China als auch weltweit sein. Die Messe ist die erste große internationale Einrichtungsmesse seit der Lockerung der chinesischen Präventivmaßnahmen gegen Covid-19, und es wird erwartet, dass die Beteiligung internationaler Marken wieder den Höchststand des Jahres 2019 erreichen wird.

Auch in diesem Jahr unterstreicht die Messe die führende Rolle und den Wert des Designs für die Entwicklung der Industrie. Vom 18. bis 21. März wird der Bereich Wohnmöbel in sechs Ausstellungshallen, die doppelt so groß sind wie im Jahr 2019, die neuen Designtrends in verschiedenen Bereichen wie grüne Gesundheit, digitale Intelligenz und Lebensqualität präsentieren.