PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Dienstag stabilisiert. Am Vortag hatten die wichtigsten Aktienmärkte der Region infolge der Turbulenzen im US-Bankensektor klar nachgegeben. Die Ausnahme war der russische RTS-Index , der am Dienstag mit einem Plus von 0,41 Prozent auf 957,88 Zähler erneut zulegte.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,67 Prozent auf 1355,20 Punkte. Unter den schwer gewichteten Titeln zeigten sich Erste Group um 2,1 Prozent fester. CEZ verteuerten sich um 1,1 Prozent.