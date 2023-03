Motorola Solutions stellt die neue Avigilon Security Suite vor, Einführung von Avigilon Alta Cloud und Avigilon Unity On-Premise (FOTO)

Idstein (ots) - Motorola Solutions (http://www.motorolasolutions.de) stellt

heute mit der Avigilon Physical Security Suite (https://www.motorolasolutions.co

m/en_us/video-security-access-control/avigilon-cloud-on-premise-security-suite.h

tml) eine neue, sichere, skalierbare und flexible Videosicherheits- und

Zugangskontroll-Lösung für Unternehmen jeder Größe vor. Die Security Suite

umfasst die Cloud-basierten Lösungen Avigilon Alta und die on-premise Lösungen

Avigilon Unity, die auf Basis zukunftsweisender Analyse-Technologien und für

eine einfache Handhabung konzipiert sind.



Die Video-Lösungen von Avigilon sind ein wichtiger Bestandteil der Video

Security & Access Control Portfolios von Motorola Solutions, das in den letzten

fünf Jahren durch strategische Akquisitionen auf einen Jahresumsatz von über 1,5

Milliarden US-Dollar (2022) gewachsen ist. Die Vorstellung der neuen Avigilon

Suite markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Integration von Technologien

aus drei Akquisitionen - Avigilon (2018), Openpath (2021) und Ava Security

(2022). Mit ihr schafft Motorola Solutions das am Markt umfangreichste Portfolio

an Sicherheitslösungen - unter der modernisierten Marke Avigilon.