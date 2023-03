Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat trotz des volatilen Marktumfelds 2022 eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte vorgelegt: Das organische Umsatzwachstum betrug +10,2 Prozent, das EBIT verbesserte sich ohne Sondereffekte um +20% auf 1,2 Mrd. Euro, die EBIT-Marge stieg leicht auf 13,2 Prozent. Das Consumer-Segment ist dabei über alle Marken und Regionen gewachsen, allerdings ist die Aktie (DE0005200000) mit einem KGV auf Basis der für 2023 geschätzten Gewinne von über 28 vergleichsweise hoch. Wer bei der Aktie Gewinne mitnehmen will, aber in dem grundsätzlichen defensiven Konsumtitel engagiert bleiben will, könnte mit Zertifikaten Risiken reduzieren und sich für eine Seitwärtsbewegung positionieren.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September)