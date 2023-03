JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Verkehrszahlen der vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das Flugaufkommen habe sich im Februar auf 89 Prozent des Vor-Corona-Jahres 2019 erholt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die asiatischen Flughäfen hinkten der Entwicklung in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent hinterher. Doch eine Lockerung der dortigen Restriktionen und zusätzliche Kapazitäten der Fluggesellschaften sollten auch in Asien zu einem weiteren Wachstum führen./glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 14:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 14:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

