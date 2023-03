Nachdem die Märkte in 2022 überwiegend korrigiert haben, konnte Dow im Bereich von 43,04 US-Dollar im Herbst 2022 einen Doppelboden etablieren und wechselte abschließend die Richtung zur Oberseite. Dabei gelang es in den Bereich des Horizontalwiderstandes um 60,00 US-Dollar zuzulegen und dadurch einen temporären Abwärtstrend zu überwinden. Doch die Freude währte nicht lange, in diesem Jahr etablierten Investoren eine SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 56,00 US-Dollar und löste diese nur wenig später auf. Dabei fiel der Wert nun auf das favorisierte Kursniveau um 52,07 US-Dollar zurück. Hier liegt jetzt eine erste potenzielle Trendwendestelle vor.

Jetzt genau beobachten

Sollte sich tatsächlich um 52,07 US-Dollar eine Trendumkehr einstellen und Dow mindestens über 53,80 US-Dollar zulegen, könnten die nächsten Ziele um den EMA 200 bei 54,61 US-Dollar ausgerufen werden und darüber im Bereich der einstigen Nackenlinie von 56,00 US-Dollar. Sollte sich unerwartet weiteres Korrekturpotenzial einstellen, müssten dagegen Abschläge auf vorläufig auf 51,05 und darunter sogar in den Bereich von 49,09 US-Dollar zwingend eingeplant werden.