Monotype gewinnt die Schriftkataloge Milieu Grotesque und Paulo Goode für seine Produktfamilie

BERLIN und WOBURN, Mass , 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Der Anbieter von Schrift und -Technologie Monotype stellt ab sofort fünf Premium-Schriftfamilien aus dem Katalog von Milieu Grotesque und dem aktuellen Schriftkatalog von Paulo Goode zur Verfügung.

Das 2010 von den Grafikdesignern Timo Gaessner und Alexander Colby gegründete Unternehmen Milieu Grotesque wurde ursprünglich als Schriftplattform für Designer ins Leben gerufen. Unter der Leitung von Timo Gaessner und Maiko Gubler entwickelte sich das Unternehmen zu einer hoch angesehenen Foundry mit dem Ruf, langlebige und elegante Schriften zu entwickeln. Zu den fünf Schriftfamilien von Milieu Grotesque gehören: Maison Neue, eine Superfamilie mit 40 Schnitten als minimalistische Hommage an das moderne Design des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Boutique, eine anspruchsvolle serifenlose Schrift, die eine Hommage an das Didone-Skelett ist. Patron, eine serifenlose Schrift, die von zwei ungleichen Schriftdesignern, Günther Gerhard Lange und Roger Excoffon, beeinflusst wurde. Maison, eine einzeilige Grotesk, die mit starren Elementen konstruiert wurde, um ein minimalistisches industrielles Gefühl zu erzeugen und Chapeau, frei inspiriert von einem Brief von Johnny Cash, der auf einer alten IBM-Schreibmaschine geschrieben wurde.