Nachdem Salesforce bei 311,75 US-Dollar Ende 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, wechselte der Trend in eine gesunde Konsolidierung, die Verluste hielten dabei bis auf ein Niveau von 126,34 US-Dollar bis Dezember letzten Jahres an. Dort traf die Aktie auf eine ausreichende Unterstützung und konnte an 193,91 US-Dollar und somit den Widerstandsbereich aus Sommer letzten Jahres zulegen. Gelingt es diese Hürde auch noch zu meistern, könnte ein erfolgreicher Bodenabschluss gelingen.

Die technische Auswertung bei Salesforce lässt eine inverse SKS-Formation seit April letzten Jahres zu, allerdings fehlt für dieses Konstrukt noch die rechte Schulter. Daher könnte es ab dem Widerstandsniveau um 193,91 US-Dollar temporär abwärtsgehen, was Anleger stets im Hinterkopf behalten sollten. Für eine mittelfristige Trendwende bedarf es nämlich standhafter Wochenschlusskurse oberhalb von 200,00 US-Dollar, damit die Aktie wieder in den Bereich von 215,00 und darüber an 252,46 US-Dollar vordringen kann. Zuvor allerdings könnte unter erhöhter Volatilität die rechte Schulter der mutmaßlichen inversen SKS-Formation ausgebildet werden.

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: