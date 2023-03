JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vinci nach Verkehrszahlen der vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen und Mautstraße für den Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Auf den Mautstraßen sei das Verkehrsaufkommen gegenüber dem Januar zurückgegangen, liege aber immer noch über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2029, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen habe sich das Flugaufkommen weiter verbessert./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 18:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 107,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 124

Kursziel alt: 124

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m