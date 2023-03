Ajinomoto Bio-Pharma Services hat drei "CDMO Leadership Awards" verliehen bekommen

San Diego und Tokio und Wetteren, Belgien, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -

Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von

biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsdienstleistungen,

erhielt drei CDMO Leadership Awards in den Kategorien Fähigkeiten,

Kompatibilität und Fachwissen sowohl in der Gesamtgruppe als auch in der

befragten Gruppe der Big Pharma.



Mit den 2011 ins Leben gerufenen CDMO Leadership Awards werden die besten

Outsourcing-Partner ausgezeichnet. Die Auszeichnungen, die aus den CMO

Leadership Awards hervorgegangen sind, werden von der Zeitschrift Life Science

Leader und Industry Standard Research verliehen. 72 Auftragshersteller wurden in

der jährlichen Umfrage zum Qualitätsleistungsvergleich in der Auftragsfertigung

(Contract Manufacturing Quality Benchmarking) von ISR anhand von 23

Leistungskennzahlen bewertet. Die Befragten bewerten nur Unternehmen, mit denen

sie in den letzten 18 Monaten an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet haben.

Auf der Grundlage von Bewertungen dieser kürzlich ausgelagerten Projekte, die

von den Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden, wird das Feedback dieser

Erfahrung nach Unternehmensgröße des Sponsors analysiert, um die führenden CDMOs

in verschiedenen Leistungskategorien zu ermitteln.