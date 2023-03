WEMADE präsentiert auf der 2023 Game Developers Conference die Zukunft des Gaming

San Francisco, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Schließt sich den weltweit

führenden Unternehmen in den Bereichen Consumer Tech, Unterhaltung und

Konsolen-, Handy- und PC-Spiele an - Amazon Web Services, Google und Meta sind

Diamantsponsoren auf der GDC 2023, die unter dem Motto "The Future of the

Industry" steht .



Der in Korea ansässige globale Spielegigant WEMADE wird auf der Game Developers

Conference (GDC) 2023 seine Vision von der Zukunft des Gaming vorstellen. In

seiner Präsentation zum Thema "The Future of Gaming: Inter-game Play and Beyond"

wird Henry Chang, CEO von WEMADE, darüber sprechen, wie Innovatoren, darunter

Spieleentwickler und -studios, die Zukunft der Spiele gestalten. Sie nutzen die

Blockchain-Technologie, um eine nahtlose Inter-Game-Economy zu schaffen, durch

die ungehindertes Spielen innerhalb und zwischen Spielen auf allen Plattformen

ermöglicht wird.