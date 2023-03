- Treibhauspotenzial von Produktion von 1 t Flockengrafitkonzentrat bei Kasiya auf 0,2 t CO2-Äquivalentemissionen (CO2e) geschätzt

- Kasiya weist niedrigstes Treibhauspotenzial aller zurzeit bekannten und geplanten zukünftigen Naturgrafitprojekte auf:

Bis zu 60 % niedriger als zurzeit gemeldetes Treibhauspotenzial von Grafitproduktions- und -erschließungsunternehmen, einschließlich Lieferanten von Tesla Inc.

3 Mal weniger umweltschädlich als geplante tansanische Naturgrafitproduktion von Hartgesteinsquellen

6 Mal weniger umweltschädlich als aktuelle chinesische Naturgrafitproduktion, die bis zu 80 % von aktueller globaler Grafitversorgung ausmacht

- 2022 war der Markt für Lithium-Ionen-Batterien der größte Endmarkt für natürlichen Flockengrafit

- Obwohl Grafit nur ein Nebenprodukt der möglichen zukünftigen Rutilproduktion ist, ist Kasiya nach wie vor eine der größten und potenziell kostengünstigsten Grafitvorkommen der Welt, zumal es in weichem und bröckeligem Saprolithmaterial und nicht in Hartgestein vorkommt.

- Der Abbau soll mittels Hydromethoden (Hochleistungs-Wassermonitoren) erfolgen, wobei der Betrieb zu fast 100 % aus erneuerbaren Quellen gespeist wird (Strom aus Wasserkraft und Solarenergie vor Ort).

- Sovereign hatte bereits zuvor bekannt gegeben, dass das primäre Produkt, natürlicher Rutil, ein Treibhauspotenzial von nur 0,1 t CO2e aufweisen soll – bis zu 97 % weniger als alternative Titanrohstoffe, die mittels Veredelung von Ilmenit hergestellt werden.

Abb. 1: Treibhauspotenzial pro Tonne Grafitprodukt (CO2e/t)

(Quellen: siehe Anhang)

(Hinweis: Alle Zahlen beziehen sich auf den Transport von der Quelle bis zum Werkstor („Cradle-to-Gate“), ausgenommen Syrah Resources, das den Transport zum Hafen von Nacala einschließt. Der Transport des Grafits von Kasiya zum Hafen von Nacala würde das Treibhauspotenzial um geschätzte 0,04 CO2e erhöhen.)

15. März 2023 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML) (das „Unternehmen“ oder „Sovereign“) freut sich, die kombinierten Ergebnisse einer unternehmensinternen Analyse bekannt zu geben, die durch eine unabhängige Leistungsvergleichsstudie des im Vereinigten Königreich ansässigen Beratungsunternehmens Minviro Ltd. („Minviro“) ergänzt wurde, in der das Treibhauspotenzial der Produktion von natürlichem Flockengrafit vom Projekt Kasiya („Kasiya“ oder das „Projekt“) mit relevanten aktuellen und zukünftigen Naturgrafitprojekten verglichen wurde.

Die Lebenszyklusanalyse von der Quelle bis zum Werkstor („Cradle-to-Gate“) wurde von Minviro durchgeführt und vergleicht die aktuelle Naturgrafitproduktion in China, wo fast 80 % des weltweiten Naturgrafits hergestellt werden, mit der geplanten kurzfristigen Produktion in Tansania, die einen regionalen Leistungsvergleich mit Kasiya in Malawi darstellt. Die Lebenszyklusanalysestudie wurde gemäß ISO 14067:2008 durchgeführt und von einem Gremium aus drei unabhängigen Experten kritisch geprüft.

Eine Reihe von Grafitproduzenten und Explorations- bzw. Erschließungsunternehmen haben ihre eigenen Lebenszyklusanalysen durchgeführt, wobei die Schlussfolgerungen einiger ausgewählter Unternehmen veröffentlicht wurden (Abb. 1). Das Grafitprodukt von Kasiya weist zurzeit das niedrigste Treibhauspotenzial der öffentlich gemeldeten aktuellen und zukünftigen potenziellen Grafitproduktion auf.

Die Leistungsvergleichsstudie ergab, dass das gesamte Treibhauspotenzial von 0,2 t CO2e pro Tonne des bei Kasiya hergestellten natürlichen Flockengrafitkonzentrats wesentlich geringer ist als jenes, das in der chinesischen Provinz Heilongjiang hergestellt wird (1,2 t CO2e), und jenes, das in Tansania hergestellt wird (0,6 t CO2e).

Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign, sagte: „Es ist bemerkenswert, dass unser Grafitnebenprodukt von der geplanten Rutilproduktion bei Kasiya nicht nur möglicherweise eines der kostengünstigsten Flockengrafitprojekte der Welt sein wird, sondern nun auch eines der niedrigsten Treibhauspotenziale der aktuellen und zukünftigen Grafitminen aufweist. Produzenten und Verbraucher von Lithium-Ionen-Batterien achten bereits auf den CO2-Fußabdruck, der mit den Rohstoffen in Zusammenhang steht, die der Batterietechnologie zugeführt werden, weshalb die Erschließung von Kasiya zu diesem Zeitpunkt wirklich aufregend ist.“

Die Lebenszyklusanalyse von Minviro hat bereits zuvor verdeutlicht, dass das primäre Produkt von Sovereign, natürlicher Rutil, das Potenzial aufweist, den CO2-Fußabdruck der Titanpigmentindustrie beträchtlich zu verringern.

Es ist davon auszugehen, dass jede bei Kasiya produzierte Tonne natürlichen Rutils ein Treibhauspotenzial von nur 0,1 t CO2e aufweist, was einer Verringerung der gesamten Treibhausgasemissionen von 95 bis 97 % (20 bis 33 Mal weniger) gegenüber der Produktion von Titandioxidschlacke bzw. synthetischem Rutil entspricht – beides alternative Titanrohstoffe, die durch die Veredelung von Ilmenit mittels energie- und kohlenstoffintensiver Verfahren hergestellt werden.

ANFRAGEN

Dr Julian Stephens (Perth)

Managing Director

+61(8) 9322 6322

Sam Cordin (Perth)

+61(8) 9322 6322

Sapan Ghai (London)

+44 207 478 3900

Wie kann der Grafit von Kasiya einen solch niedrigen CO2-Fußabdruck aufweisen?

Das Treibhauspotenzial des Flockengrafitprodukts von Kasiya basiert auf Informationen der Rahmenuntersuchung für Kasiya vom Dezember 2021. Diese wurde im Juni 2022 durch eine erweiterte Rahmenuntersuchung ergänzt (siehe Pressemitteilung hier: http://www.investi.com.au/api/announcements/svm/c6f18bca-8aa.pdf). Das deutlich geringere Treibhauspotenzial von Grafit von Kasiya ist darauf zurückzuführen, dass er in weichem, bröckeligem Saprolithmaterial enthalten ist, das mittels Hydromethoden (Hochdruck-Wassermonitoren) abgebaut wird, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden – Wasserkraft aus dem malawischen Stromnetz und Solarenergie vor Ort. Dies steht im Gegensatz zur Produktion in der chinesischen Provinz Heilongjiang, wo für den Abbau von Hartgesteinserz Bohrungen, Sprengungen, Schürfgrabungen, Lkw-Transport, Brechen und Mahlen erforderlich sind – allesamt Aktivitäten mit hohem CO2-Ausstoß.

Abb. 2: Nebenprodukt des Grafitabbaus und Verarbeitungs-Front-End im Vergleich zu anderen Hartgesteinsbetreibern

Über den Grafit von Kasiya

Die Entdeckung von Kasiya im Zentrum von Malawi ist die größte Lagerstätte von natürlichem Rutil und eine der größten Flockengrafitlagerstätten der Welt.

Der Lithium-Ionen-Batteriesektor ist der primäre aufstrebende Markt für Flockengrafit. Es ist davon auszugehen, dass Batterien mit größerer Kapazität, wie etwa jene, die für Elektrofahrzeuge benötigt werden, die Nachfrage nach Grafit in den kommenden Jahren erheblich steigern werden. Prognosen zufolge wird der Batteriesektor bis 2028 das größte Segment des Grafitmarktes sein.

Kasiya wird ein einfacher und konventioneller Betrieb sein, bei dem traditionelle und gut entwickelte Verfahren angewendet werden, die weltweit bei zahlreichen Mineralsand- und Grafitbetrieben eingesetzt werden.

Im geplanten umfassenden Betrieb wird eine weiche, bröckelige Mineralisierung verarbeitet werden, die an der Oberfläche in einem Gebiet mit hervorragendem Zugang und Wasserverfügbarkeit vorkommt. Das Projekt verfügt über eine qualitativ hochwertige Infrastruktur in der Umgebung, einschließlich eines durch Wasserkraft gespeisten Stromnetzes, asphaltierter Straßen und kürzlich modernisierter Eisenbahnlinien, die eine Verbindung zu den Tiefseehäfen von Nacala und Beira am Indischen Ozean ermöglichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „angenommen“, „voraussichtlich“, „geplant“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, sind der Meldung vom 5. April 2022 entnommen. Die Meldung kann unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden. Sovereign bestätigt, dass a) keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Meldung enthaltenen Informationen auswirken; b) alle in der Meldung enthaltenen wesentlichen Annahmen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der zuständigen sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Produktionsziele, die Verarbeitung, die Infrastruktur und die Kapital- und Betriebskosten beziehen, sind der Pressemeldung vom 16. Dezember 2021 mit dem Titel „Kasiya Scoping Study Confirms Globally Significant Natural Rutile Project“ (Pressemeldung) entnommen. Sovereign bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemeldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, sowie die damit zusammenhängenden prognostizierten Finanzinformationen, die aus dem in der Pressemeldung enthaltenen Produktionsziel abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der zuständigen Personen in dieser Präsentation dargestellt werden, gegenüber der Pressemeldung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Metallurgie beziehen, sind der Meldung vom 7. Dezember 2021 entnommen. Die Meldung kann unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden. Sovereign bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Meldung enthaltenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen, die in der Meldung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Managing Director des Unternehmens, Dr. Julian Stephens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Tabelle 1: Kasiya-Mineralressourcenschätzung mit einem Rutil-Cutoff-Wert von 0,7 % Mineralressourcenkategorie Material in Tonnen (Millionen) Rutil (%) Tonnen Rutil (Millionen) Insgesamt enthaltener Grafit (TGC) (%) Tonnen TGC (Millionen) Rutil-Äq. Gehalt* (%) Angedeutet 662 1,05 % 6,9 1,43 % 9,5 1,76 % Vermutet 1.113 0,99 % 11,0 1,26 % 14,0 1,61 % Gesamt 1.775 1,01 % 18,0 1,32 % 23,4 1,67 %

* Rutil-Äq. Formel: Rutilgehalt x Ausbeute (98 %) x Rutil-Preis (US$1.308/t) + Graphit-Grad x Ausbeute (62 %) x Graphit-Preis (US$1.085/t) / Rutil-Preis (US$1.308/t). Alle Annahmen entstammen dieser Studie ** Sämtliche geringfügigen Inkonsistenzen bei der Addition Summierung sind auf Rundungen zurückzuführen

Link zur englischen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Sovereign Metals Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 0,277EUR gehandelt.