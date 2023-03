FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der kräftigen Kurserholung am Dienstag zeichnet sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt wenig Bewegung ab. Der Broker IG berechnet den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn moderat niedriger mit 15 218 Punkten. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag könnten sich die Investoren nun zunächst zurückhalten nach den Turbulenzen der vergangenen Börsentage, verursacht durch die Zusammenbrüche dreier US-Banken.

Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets stellt die Frage, wie die EZB ihre zukünftige Geldpolitik einem Finanzmarkt kommuniziert, "der durch die ersten großen Bankenzusammenbrüche in den USA seit Lehman Brothers ziemlich unter Stress steht. Hier werden die Investoren ganz genau hinhören". Von ihrem Vorhaben, den Leitzins in der Eurozone um weitere 50 Basispunkte zu erhöhen, werde sich die Notenbanken indes wohl nicht abbringen lassen, prognostiziert der Experte.

Einen Blick wert dürften am Mittag die Erzeugerpreise in den USA im Februar sein. Auch jenseits des Atlantik ist die Inflation aus Sicht der Notenbank Fed nach wie vor zu hoch, und ungeachtet der jüngsten Bankenkrise dort stehen auch in den USA die Signale unverändert auf Zinserhöhungen, um die Teuerung einzufangen./bek/tih

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 15.230PKT gehandelt.