Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Einen Monat vor dem geplanten Aus für die drei letzten Kernkraftwerke gibt die FDP ihren Widerstand gegen die Stilllegung auf und warnt zugleich vor einem schnellen Rückbau der Meiler. "Als FDP-Fraktion hätten wir uns bekanntlich auch eine etwas längere Laufzeit vorstellen können, aber selbst wenn die Kernkraftwerke bald abgeschaltet werden, sollten wir mit dem Rückbau noch warten", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler der "Bild".Es könnte zu Notsituationen kommen, in denen ein Wiederhochfahren nötig sein könnte. "Falls es die Situation in Zukunft doch noch mal erfordert, müssen die Kraftwerke möglichst schnell wieder in Betrieb gehen können", so Köhler. "Es wäre falsch, Fakten zu schaffen, die man hinterher vielleicht bereut. Denn Versorgungssicherheit ist absolut unverzichtbar."Am 15. April werden die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.