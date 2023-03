dynaCERT und Cipher Neutron unterzeichnen Absichtserklärung mit Safe Energy und Astec für Indien, Europa und den Nahen Osten

TORONTO, ON--(14. März 2023) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) und Cipher Neutron Inc. („CN“ oder „Cipher Neutron“) freuen sich bekannt zu geben, dass die beiden Unternehmen mit den Firmen Safe Energy General Trading L.L.C., UAE und Astec Valves and Fittings Private Ltd, Indien (im Folgenden zusammen als „Astec“ bezeichnet) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU“) abgeschlossen haben, wonach dynaCERT und CN hochmoderne Wasserstofftechnologien, einschließlich der Anionenaustauschmembran-(AEM)-Elektrolyseurtechnologie, an Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Regierungen in Indien, Europa und dem Nahen Osten vermarkten werden, um die starke Präsenz von Astec in diesen Regionen zu unterstützen.

Die Absichtserklärung sieht zudem vor, dass CN und dynaCERT die Erprobung der eigens von Astec entwickelten Produkte für den Einsatz in Wasserstoff-Elektrolyseuren und anderen wasserstoffbezogenen Technologien von CN und dynaCERT vorantreiben werden, um bessere, effizientere Elektrolyseure und kostengünstigeren grünen Wasserstoff für industrielle Anwendungen und saubere Energiespeicherung und -erzeugung zu entwickeln, die den besonderen Anforderungen der Kunden von Astec entsprechen.

Die für die Zuverlässigkeit und Sicherheit kritischen Hochdruck-Großanlagen für grünen Wasserstoff, die die AEM-Elektrolyseurtechnologie von CN und dynaCERT nutzen, erfordern erfahrene technische Lösungen wie jene der Firma Astec, die auf Hochdruck-Strömungstechnik und die Reduzierung von Verbindungsstellen spezialisiert sind.

Astec

Astec ist ein Anbieter von technischen Lösungen, der auf Hochdruck-Strömungstechnik und die Reduzierung von Verbindungsstellen für Branchen wie grüner Wasserstoff, Eisenbahn, Automobil sowie Öl und Gas spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seitdem das Vertrauen von führenden Energie- und Infrastrukturunternehmen wie Reliance, Adnoc, Siemens und vielen anderen gewonnen. Zu den wichtigsten Regionen im Blickfeld des Unternehmens gehören Indien, der Nahe Osten/Nordafrika und Europa.

In einer kürzlich durchgeführten Studie mit Reliance Industries zur Entwicklung einer petrochemischen Anlage im Wert von 12 Milliarden USD hat Astec erfolgreich über 50 % der Verbindungsstellen eliminiert, d. h. 500.000 Verbindungen konnten aus dem System entfernt werden, wodurch es sicherer und umweltfreundlicher wurde.

Zu den angesehenen Stammkunden von Astec gehören ADNOC, PDO, KNPC, EMERSON, YOKOGAWA, HONEYWELL, ABB, GE, Rolls Royce, BG, BP, RELIANCE, ESSAR, CAIRN, EIL, SAMSUNG, DOOSAN, HYUNDAI, TOYO, AKER, PETROFAC und viele mehr.

Die Absichtserklärung

Das Ziel der unverbindlichen Absichtserklärung ist es:

die Zusammenarbeit zwischen Astec, CN und dynaCERT bei für alle Seiten vorteilhaften Geschäften in Europa, dem Nahen Osten und Indien, einschließlich Dubai, (die „Region“) zu fördern; den Handel mit Anionenaustauschmembran-(AEM)-Elektrolyseuren und anderen Wasserstofftechnologien in der Region zu fördern; und Möglichkeiten für Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) von grünen Wasserstoffprojekten in der Region zu sondieren; und zu prüfen, wie Astec auf nicht-exklusiver Basis Produkte von CN und dynaCERT in der Region vertreiben kann; und sich gegenseitig bei der Erkundung von Strategien für grünen Wasserstoff mit politischen Entscheidungsträgern in der Region zu unterstützen; und die Möglichkeit der Bereitstellung modernster grüner Wasserstofftechnologien und -produkte zu prüfen, die von Astec, CN und dynaCERT in der Region gemeinsam hergestellt und entwickelt werden sollen, und sich um für alle Parteien annehmbare Investitionen in die lokale Fertigung in der Region und für die lokale Nachfrage, gegebenenfalls in Lizenz, zu bemühen.

CN, dynaCERT und Astec werden in folgenden Bereichen zusammenarbeiten:

Kauf und Vermarktung der von CN und dynaCER T gemeinsam entwickelten AEM-Wasserstoff-Elektrolyseure durch Astec in der Region; Förderung der Erprobung der fortschrittlichen proprietären Produkte von Astec für den Einsatz in Wasserstoff-Elektrolyseuren und anderen Wasserstofftechnologien von CN und dynaCERT im Hinblick auf die Entwicklung besserer, effizienterer Elektrolyseure und von kostengünstigerem grünen Wasserstoff für industrielle Anwendungen sowie die Speicherung und Erzeugung sauberer Energie; und Jede andere geeignete Form einer Zusammenarbeit, die zwischen dynaCERT , CN und Astec vereinbart werden kann.

Connecting Green Hydrogen MENA 2023

Safe Energy & Astec Group Companies sind führende Aussteller auf der „Connecting Green Hydrogen MENA 2023“ in Dubai und werden dort die AEM-Technology von CN und dynaCERT vorstellen.

Die Connecting Green Hydrogen MENA 2023 (CGHM2023) ist die führende Veranstaltung für die beschleunigte Entwicklung von grünem Wasserstoff im Nahen Osten und Nordafrika und bringt politische Entscheidungsträger, Energieerzeuger, Investoren, Lieferanten und technische Dienstleister auf internationaler Ebene zusammen, um Geschäftspartnerschaften aufzubauen. Siehe: https://www.mena.gh2events.com/

Dr. Kiranbir Singh Kohli, Managing Director von Astec, erklärt: „Wir sind sehr beeindruckt von der AEM-Elektrolyseurtechnologie und den Leistungen von Cipher Neutron, die es in Zusammenarbeit mit dynaCERT bei der Bereitstellung von kostengünstigem grünen Wasserstoff in großem Maßstab erbringt. Durch diese Partnerschaft wollen wir ihre Entwicklungen mithilfe der mit Engineering und Wachstumsstrategien befassten Teams von Astec und Safe Energy weiter ausbauen, um die grüne Wasserstoffindustrie in Indien, dem Nahen Osten und Europa zu revolutionieren.“

Gurjant Randhawa, M.Eng., P.Eng., President und CEO von Cipher Neutron, sagt dazu: „Das Hauptaugenmerk von Cipher Neutron und dynaCERT ist auf die Senkung der langfristigen Investitions- und Betriebskosten bei der Herstellung von grünem Wasserstoff für zahlreiche kommerzielle und industrielle Anwendungen, unter anderem in Dubai sowie in Indien und im gesamten Nahen Osten, gerichtet. Unsere Absichtserklärung mit Astec öffnet die Tür für eine branchenübergreifende Zusammenarbeit, bei der fortschrittliche wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische technische Lösungen ausgetauscht und optimiert werden können.“

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, meint: „dynaCERT ist stolz darauf, seine Beziehung zu Astec auszubauen. Astec ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Hochdruck-Strömungstechnik, die in Verbindung mit den AEM-Elektrolyseuren eingesetzt werden, die gemeinsam von CN und dynaCERT entwickelt wurden. Die Fortschritte, die Astec durch seine engen Beziehungen zu Regierungen und in der wachsenden grünen Wasserstoffindustrie in Dubai sowie in Europa, dem Nahen Osten und Indien, insbesondere in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Bau, fördert, sind wichtig für die Weltwirtschaft und stehen im Einklang mit der gemeinsamen Strategie von CN und dynaCERT, eine sehr starke Position einzunehmen, um ein globaler Marktführer in der Wasserstoffwirtschaft zu werden - nicht nur mit AEM-Elektrolyseuren, sondern auch bei vielen grünen Wasserstoffinfrastrukturprojekten.“

Über Astec

Siehe: Safe Energy General Trading L.L.C, UAE (https://safeenergy.tech/)

Siehe: Astec Valves and Fittings Private Limited, India (http://www.astecflow.com/)

Über Cipher Neutron Inc.

Siehe: www.cipherneutron.com

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie „planen", „erwarten", „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „vorhersehen“, „schätzen“ und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Insbesondere die Informationen über Cipher Neutron Inc., Safe Energy General Trading L.L.C., UAE und Astec Valves and Fittings Private Limited, India können nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Gurjant Randhawa, President & CEO

Cipher Neutron Inc.

grandhawa@cipherneutron.com

+1 (647) 803-0002

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

