BERENBERG stuft Fuchs Petrolub auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sinkende Rohstoffkosten dürften sich im zweiten Halbjahr positiv bemerkbar machen, Analyst Sebastian Bray am Dienstagnachmittag in einer Beurteilung der Jahresbilanz des Schmierstoffherstellers. Er sieht Spielraum in puncto Markterwartungen und Bewertung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fuchs Petrolub Pref Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 37,56EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: Fuchs Petrolub

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m