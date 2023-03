BERENBERG stuft Siltronic auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 91 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten des Waferherstellers für 2023 seien getrübt durch hohe Lagerbestände, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kappte seine Ergebnisschätzungen aufgrund höherer Lohn- und Rohstoffkosten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 17:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 69,60EUR gehandelt.