BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 12600 auf 12400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die steigende Dividende der Briten sei inzwischen gut abgesichert, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig nähmen die finanziellen Verpflichtungen aus Verträgen aber zu. Astrazeneca bleibt dennoch Hectors Pharmafavorit in Europa./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 17:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 121,5EUR gehandelt.