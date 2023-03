Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Die Tiefs im DAX vom Wochenstart wurden nicht noch einmal angelaufen. Ein sehr volatiler Handel um die 15.000 Punkte skizzierten den Dienstag zunächst, bevor sich der Index von der Marke lösen konnte.

Insbesondere die wichtigen Wall Street Barometer Dow Jones und S&P500 hatten sich nach den US-Daten zu den Verbraucherpreisen, die im Rahmen der Erwartungen waren, sehr gut entwickelt. Auf diese Daten schauen wir zum Start der Analyse noch einmal:

US-Verbraucherpreise am 2023-03-14

Wie entwickelte sich die Wall Street konkret?

Blick auf den Wall Street Handel

Die starke Angst, welche noch am Montag zu neuen Verlaufstiefs führte, ist am Dienstag etwas entwichen. Der Fear and Greed Index ist leicht erholt:

2023-03-14 Abends Fear and Greed

Deutlich erholt waren nach den US-Verbraucherpreisen dann auch die Aktienmärkte. So schloss der Dow Jones sogar mit einem Gewinn von über 300 Punkten, gab diese aber zwischenzeitlich auch einmal wieder ab:

2023-03-14 Wall Street Schluss

Es bleibt daher bei hoher Volatilität, wie der Blick auf die große Range im Dow Jones nun aufzeigt:

20230314 Dow Jones

Was hatte dies für den DAX bedeutet?

DAX-Chartanalyse zur Wochenmitte

Zunächst musste der DAX nach dem 3 Prozent Minustag noch einmal testen, ob dies schon der Boden ist. Es gab am Dienstag zum Start ein GAP, was aber direkt geschlossen wurde. Erst danach kam eine weiterreichende Stabilisierung zustande.

Entsprechend auf diese Stabilisierung und Erholung ausgerichtet hatten wir in der gestrigen Morgenanalyse diese potenziellen Ziele skizziert (Rückblick):

20230314 DAX Vorboerse

Mein Trading war daher Long ausgerichtet und nach 2 Versuchen mit Stopp, der nachgezogen aber dann ausgelöst wurde, kam das Szenario bis über 15.050 Punkte auch ins "Laufen":

Direkt zu den US-Daten wurde auch das zweite Erholungsziel angelaufen und übertroffen. Damit hat sich der DAX von der größeren Unterstützung um 14.900 Punkte sehr dynamisch entfernt:

20230314 DAX Dienstag Endloskontrakt

Den "Trigger" konnte man dann sehr gut oberhalb der zweiten Horizontallinie beobachten und auch Handeln:

20230314 DAX XETRA Wochenverlauf

Das Momentum auf der Oberseite reichte dann genau bis zur alten Range, die ich hier noch einmal ins Bild rücke:

20230314 DAX Xetra mittelfristig

Genau dort notiert auch die Vorbörse, sodass wir im heutigen Handel die Frage beantworten müssen, ob ein Eindringen in diese Range die nächste Option darstellt oder ein Abprall dort zu sehen sein wird.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt. Spannend wird heute Abend Adobe und dann am Donnerstag noch FedEx sowie Meta Platforms sein:

20230311 Earnings Woche

Terminlich stehen heute weitere Inflationsdaten aus den USA an, die Erzeugerpreise um 13.30 Uhr.

Zuvor sind die Großhandelspreise aus Deutschland wichtig und die EU-Industrieproduktion aus der Eurozone 11.00 Uhr.

Vor dem Hintergrund eines schwachen Ölpreises gestern wäre auch noch der Rohöllagerbestand aus den USA heute ein spannender Termin.

Hier siehst Du die Tageszusammenfassung:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

